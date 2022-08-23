Bangladeş'te elektrik tasarrufu için çalışma saatleri azaltıldı - Son Dakika
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Bangladeş'te elektrik tasarrufu için çalışma saatleri azaltıldı

23.08.2022 11:26
Bangladeş'te elektrik tasarrufu için çalışma saatleri azaltıldı

Bangladeş'te elektrikten tasarruf etmek için okulların haftalık tatiline 1 gün daha eklenirken, ülkede çalışma saatleri 8'den 7'ye azaltıldı.

Bangladeş'te elektrikten tasarruf etmek için okulların haftalık tatiline 1 gün daha eklenirken, ülkede çalışma saatleri 8'den 7'ye azaltıldı.

Bangladeş'te elektriğin çoğu ithal edilen doğal gazdan üretiliyor. Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artış ülkenin ekonomisine zarar verirken, ülkede elektrik sıkıntısı meydana geldi. Bangaleş'te her gün 2 saatten fazla elektrik kesintileri yaşanmasının ardından hükümet elektrik tasarrufu için yeni kararlar alındığını açıkladı.

Bangladeş Kabine Sekreteri Khandker Anwarul Islam yaptığı açıklamada, ülkede haftanın 6 günü açık olan okulların eğitim günlerinin 5 güne düşürüldüğünü, cumartesi günleri okulların kapatılacağını duyurdu. Kabine Sekreteri Islam, ülkede elektrik tasarrufu nedeniyle devlet daireleri ve bankaların günlük çalışma saatlerinin 8'den 7'ye indirildiğini, özel sektörün ise çalışma saatlerini belirlemesine izin verileceğini açıkladı. Ayrıca açıklamasında, ekinlerin sulandığı sabahın erken saatleri de dahil olmak üzere köylere elektrik sağlanmaya devam edileceğini duyurdu.

Bangladeş'te dizelle çalışan tüm elektrik santralleri kapatıldı

Bangladeş'te akaryakıt fiyatlarının litre başına 86 Bangladeş Takasından, 130 takaya yükselmesi ile akaryakıt fiyatlarında yüzde 50'den fazla artış yaşandı. Dizel ve gazyağı fiyatları ise yüzde 40'tan fazla arttı. Yetkililer, artan yakıt ithalatı maliyeti nedeniyle Bangladeş'in elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan dizelle çalışan tüm elektrik santrallerini kapattı.

Bangladeş geçtiğimiz ay Sri Lanka ve Pakistan'ın ardından Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) kredi arayan üçüncü Güney Asya ülkesi oldu. Bangladeş'e verilmesi muhtemel kredinin miktarı henüz belli değilken, Ekim ayında Dünya Bankası ve IMF Bahar Toplantılarının ardından kredi görüşmelerin başlaması bekleniyor. - DAKKA

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Kaynak: İHA

Bangladeş, Ukrayna, Kabine, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bangladeş'te elektrik tasarrufu için çalışma saatleri azaltıldı - Son Dakika

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