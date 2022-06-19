Su baskını yaşanan mezarlıktaki görüntü, görenleri rahatsız ederken, bölge halkı taşkınların bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını taleplerini yineledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Çamlıca, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Baraj suları yükselince mezarlık 2. kez sular altında kaldı - Son Dakika

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