Barcelona'nın Kampı Rumları Kızdırdı - Son Dakika
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Barcelona'nın Kampı Rumları Kızdırdı

Barcelona\'nın Kampı Rumları Kızdırdı
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Barcelona akademisinin KKTC'de düzenleyeceği kamp, Rum ELAM Partisi'nden iptal çağrısı aldı.

Barcelona akademisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği "Lefkoşa Kamp", kulübün kamp yerini "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak duyurmasının ardından Rum ELAM Partisi, İspanya hükümetine müdahale çağrısı yaparak, organizasyonun iptal edilmesini istedi.

İspanyol futbol kulübü Barcelona'nın akademisi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek "Lefkoşa Kamp", Rum tarafının tepkisini çekti. Kulübün resmi internet sitesinde kamp yerinin "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak duyurulmasının ardından Rum ELAM Partisi, İspanya hükümeti ile Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısı yaparak, organizasyonun iptal edilmesini istedi.

ELAM'ın yaptığı açıklamada, KKTC'de düzenlenmesi planlanan Zamna Müzik Festivali'nin de iptal edilmesi talep edildi. Parti, daha önce Girne Kalesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Nexus Festivali'nin iptali için yürüttüğü girişimleri hatırlatarak, KKTC'de düzenlenen uluslararası etkinliklere yönelik girişimlerini sürdüreceği mesajını verdi.

Rum basınında "Kuzey Kıbrıs" tepkisi

Rum ve Yunan basınında yayımlanan haberlerde, kampın "işgal altındaki topraklarda" düzenleneceği belirtilirken, Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinden Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta organizasyon düzenlemesine tepki gösterildi.

Yunanistan merkezli To Vima gazetesi de gelişmeyi, "Barcelona, Türk işgali altındaki Kıbrıs'taki futbol kampı nedeniyle tepkiyle karşı karşıya" başlığıyla duyurdu. Haberde, Barcelona Akademisi'nin resmi internet sitesinde Lefkoşa'da düzenlenecek kampın Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde gerçekleştirileceğinin açıklandığı belirtildi.

Kamp yeri "Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak açıklandı

FC Barcelona'nın resmi internet sitesinde 4 Ağustos'ta yayımlanan duyuruda, "Lefkoşa Kamp" organizasyonunun 7-11 Eylül ile 16-20 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı. Kampın yeri ise Barcelona tarafından açık şekilde "Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak belirtildi. Barcelona'nın programına göre kampta her gün üç ayrı antrenman grubu oluşturulacak, çalışma saatleri ise katılımcıların yaş kategorilerine göre belirlenecek.

"Gençlerimizin dünyayla kucaklaşmasına engel olmaya devam ediyorlar"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Barcelona futbol kampı ile Zamna Müzik Festivali'nin hedef alınmasına tepki gösterdi. Üstel, ELAM'ın Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenmesi planlanan iki uluslararası organizasyonun iptali yönündeki girişimini şiddetle kınadığını belirterek, Nexus Festivali'nin iptal edilmesinin hemen ardından yeni organizasyonların hedef alınmasının Rum tarafındaki bazı çevrelerin yaklaşımını ortaya koyduğunu ifade etti. Üstel, Kıbrıs Türk halkının dünya ile temas kurmasından ve gençlerin uluslararası organizasyonlarda yer almasından rahatsızlık duyan çevrelere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Barcelona'nın Kampı Rumları Kızdırdı - Son Dakika

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