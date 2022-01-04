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Barınak içine laboratuvar ve ameliyathane yapılacak - Son Dakika

Barınak içine laboratuvar ve ameliyathane yapılacak

04.01.2022 12:26
Barınak içine laboratuvar ve ameliyathane yapılacak

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde 7 bin metrekare alan üzerine kurulu barınağının içine laboratuvar ve ameliyathane yapılacağını belirterek, "Barınağının daha da geliştirilmesi ve tüm bölgeye hitap etmesi için yatırımları sürdüreceğiz" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde 7 bin metrekare alan üzerine kurulu barınağının içine laboratuvar ve ameliyathane yapılacağını belirterek, "Barınağının daha da geliştirilmesi ve tüm bölgeye hitap etmesi için yatırımları sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Şahin, ilçede faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasının destekleri ile yapılan Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı içine laboratuvar ve ameliyathane yapacaklarını söyledi. Her canlı gibi hayvanlara da büyük önem verdiklerini anlatarak Başkan Şahin, "7 bin metrekare alan üzerine kurulu barınağımızın 2 bin metrekaresi kapalı alan. Çocuklara gelişim çağlarında hayvan sevgisinin aşılanması çok önemlidir. Hayvan sevgisinden mahrum büyüyen bazı çocuklarda birtakım davranış bozukluklarının gözlemlendiği uzmanlarca ifade edilmektedir. Hayvanları sevmeyenlerin insanları sevmesi zordur. Yüce dinimiz, hayvan sevgisini bir insanın ulaşabileceği en büyük mutluluk olan cennete girmenin bir vasıtası olarak görmektedir. Hz. Peygamberimiz evinde kedisini hapseden ve açlıktan ölmesine vesile olan kişiyi cehennemlik, çölde susuzluktan kıvranan bir köpeği pabucuyla sulayan kimseyi de cennetlik olarak takdim etmiştir. Yine Peygamberimiz Hz. Muhammed, hayvanların insanlar üzerinde hakları bulunduğunu ve hayvanlara iyi muamele yapılmasının gerektiğini dikkatlerimize sunmuştur. Bu ilkelerin insanların insan yerine konulmadığı dönemlerde insanlığın dikkatine sunulmuş olması, gerçekten manidar olup İslam'ın ilahi boyutunu işaretlemektedir. Bu sebeplerden dolayı Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağının daha da geliştirilmesi ve tüm bölgeye hitap etmesi için yatırımları sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Barınak içine laboratuvar ve ameliyathane yapılacak
Barınak içine laboratuvar ve ameliyathane yapılacak

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Münür Şahin, Osmaneli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Barınak içine laboratuvar ve ameliyathane yapılacak - Son Dakika


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