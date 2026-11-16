Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi Rojin Kabaiş dosyasında aydınlatma talep etti - Son Dakika
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Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi Rojin Kabaiş dosyasında aydınlatma talep etti

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Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi Rojin Kabaiş dosyasında aydınlatma talep etti
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Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi Rojin Kabaiş dosyasında aydınlatma talep etti
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Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Van'da Rojin Kabaiş'in ölümüne dair soruşturmanın aydınlatılmasını istedi. Van Barosu verilerine göre Ocak 2024-Eylül 2025'te 2 bin 299 kadın ve çocuğun mağdur olduğu belirtilerek şüpheli ölümlerin etkin araştırılması çağrısı yapıldı.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, kadınlara yönelik şiddet ve şüpheli kadın ölümlerine dikkat çekmek amacıyla Van'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmanın aydınlatılması istendi.

Van'ın Sanat Sokağı'nda düzenlenen açıklamaya kadın örgütleri ve yurttaşlar katıldı. Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi adına konuşma yapan Nimet Tanrıkulu, kadınların yaşam hakkının korunmasının ve adalete erişimin sağlanmasının devletin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin iddiaları hatırlatan Tanrıkulu, "Rojin Kabaiş'e ne oldu? DNA ve telefon incelemeleri ne aşamada? Şüphelilere yönelik bir soruşturma yapıldı mı" sorularını yöneltti.

Tanrıkulu, Van Barosu verilerine göre Ocak 2024- Eylül 2025 döneminde 2 bin 299 kadın ve çocuğun çeşitli suçların mağduru olduğunu belirterek, kolluk görevlileri ve korucular hakkındaki taciz ve cinsel saldırı iddialarının etkin biçimde soruşturulmadığını öne sürdü.

"ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİ ETKİN BİÇİMDE ARAŞTIRILMALI"

Kayıp kadınlar ve şüpheli ölümlere ilişkin dosyaların yeniden incelenmesini isteyen Tanrıkulu, kadın örgütlerinin soruşturma süreçlerine dahil edilmesi ve kamu görevlileriyle bağlantılı olduğu iddia edilen suç ağlarının araştırılması çağrısında bulundu.

Tanrıkulu, Rojin Kabaiş dosyasının takipçisi olacaklarını belirterek, kadınlar ve kız çocukları için adalet mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA
İnsan HaklarıGüncelKadınYerelEylülVanSon Dakika

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