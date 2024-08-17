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Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Karaçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan'dan istanbul'a gitmekte olan Makiami Esebua yönetimindeki Gürcistan plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Makiami Esebua ve araçta yolcu olarak bulunan Zurab Tchlkaioze ile 1 çocuk yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İK-MMY-MK-Y)