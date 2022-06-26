Baro Başkanı Adem Aktürk, "Güzel sunumu ve paylaştığı kıymetli bilgiler için Ahmet Evcimen'e teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Barodan 'İş Hukuku Uygulamaları' konulu seminer - Son Dakika

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