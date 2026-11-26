Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin mesleki becerilerini geliştirmek ve meslek edinmelerine katkı sunmak amacıyla Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Kursu açtı.

Bartın'da yükümlülerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve istihdam imkanlarının artırılması hedefiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Kursu başlatıldı. Kurs çerçevesinde yükümlülere meyve ağaçlarının doğru şekilde budanması, ağaçlara şekil verilmesi, verimliliğin artırılması ve ağaç bakımı hususlarında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Düzenlenen eğitimlerle yükümlülerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, tarımsal alanda çalışma imkanlarının artırılması, yeni iş fırsatlarına yönelmeleri ve iş hayatına daha donanımlı biçimde katılmaları hedefleniyor.

Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında sürdürülen meslek edindirme faaliyetleriyle yükümlülerin topluma kazandırılması, üretime katılmaları ve sosyal hayata uyumlarının desteklenmesi amaçlanıyor.