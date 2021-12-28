Başak Koleji'nde geri dönüşüm defilesi - Son Dakika

Başak Koleji Montessori Çocuk Akademisi öğrencileri aileleriyle hazırladıkları ve tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kostümleri okulun konferans salonunda bir defile ile sergiledi.

Anaokulu Müdür Yardımcısı Özlem Tufan, çevre konusunda farkındalık oluşturmak, toplum bilincini olumlu yönde etkilemek ve çocuklara geri dönüşümün önemini bir kez daha yansıtmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Öğrencilerin bir duyarlılık örneği sergilediğini söyleyen Tufan, "Çevre konusunda daha bilinçli davranmalıyız. Çevremize attığımız cam, kağıt, poşet gibi atıklar hem ülke ekonomisine, hem de dünyanın geleceğine zarar veriyor. Geri dönüştüreceğimiz her atık geleceğe temiz bir çevre bırakmamız açısından önem arz ediyor" dedi. - AYDIN