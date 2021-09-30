Başakşehir Belediyesinden Avrupalı gençlere sosyal medya eğitimi - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye'ye gelen Avrupalı gençlere sosyal medya, gençlik ve teknoloji eğitimi verdi. Dijitalleşmenin gençler tarafından daha iyi kullanılması ve analiz edilmesini amaçlayan eğitim programına, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nde, Social Medya İnner Light Embodiment Erasmus projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitime 7 ülkeden 37 genç katıldı. Gazeteci Erem Şentürk, ülkelerindeki kurum ve kuruluşlar tarafından seçilen sosyal medya konusu üzerine aktif çalışmalar gerçekleştiren gençlere sosyal medya alanındaki tecrübelerini aktardı.

Deneyimli gazeteci Şentürk, eğitimde sosyal medyanın negatif etkileri, günlük hayatta sosyal medyayı daha verimli kullanma teknikleri, siber güvenlik, medya okuryazarlığı, iletişim ve hafıza gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da gençlerle bir araya geldi. Başakşehir'i tanıttığı konuşmasında gençler için yapılan hizmet ve çalışmalardan da bahsetti. Avusturya, Fransa, İspanya, Litvanya ve Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen 37 genç, Başakşehir'de 10 gün boyunca Erasmus+ bilgilendirmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirecek. - İSTANBUL