Başakşehir'de Gelenekli Sanatlar Yarışması'nın Kazananları Ödüllerini Aldı

Yerel

Başakşehir'de, 302 eserin yarıştığı Gelenekli Sanatlar Yarışması'nın finalinde kazananlar ödüllerine kavuştu. Final programına katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Yarışmaya katılan yaklaşık 300 sanatçımıza çok teşekkür ediyorum. Biz gelenekli sanatlarımızın mutlaka ayakta kalmasını istiyoruz" dedi.

Başakşehir'de Gelenekli Sanatlar Yarışması'nın finali görkemli bir programla gerçekleştirildi. Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada, hat, tezhip ve minyatür branşlarında toplam 12 sanatçı ödüllendirildi. 302 başvuru arasından seçilen değerli eserler, sanatın toplumun ruhunu besleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Anadolu'nun kültürel zenginliklerinden ilham alınarak hazırlanan yarışma, sanatçıların emeklerini taçlandırdı.

Yarışma sanatın ve sanatçının toplumdaki önemini vurguladı

Kültürel mirasımızı koruma ve yaşatma adına Başakşehir'de düzenlenen bu etkinlikte, sanatçılara verilen destek büyük mutluluk oluşturdu. Yarışma, sanatın ve sanatçının toplumdaki önemini bir kez daha vurgularken, katılımcılar ve izleyiciler tarafından da büyük beğeni topladı. Yarışmanın finaline İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas katıldı. Başkan Kartoğlu yarışmada başarılı olan yarışmacılara ödüllerini takdim etti. Yarışmada hat sanatında birinciliği Ömer Feyzi Küllüoğlu, tezhip sanatında birinciliği Aynur Şekerci, minyatür sanatında birinciliği ise Zeynep Akman kazandı.

"Bu şehrin ruhunu tamamlayacağız"

Başakşehir'de eğitim, kültür ve sanat çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bu şehrin yaşam kalitesini nasıl oluşturduysak, ruhunu da öyle tamamlayacağız. Bir yandan eğitim çalışmaları, bir yandan kültürel ve sanatsal çalışmalar. Her şey çok iyi gidiyor. İyi gitmesinin başta en büyük sebebi partneri olduğumuz üniversitelerimiz, hocalarımız ve kurumlarımız ve sanatçılarımız." diye konuştu.

"Bir şehirde sanat konuşuluyorsa o şehir ayakta kalır"

Yarışmaya katılan sanatçılara teşekkür eden Başkan Kartoğlu, "Bugün ilkini düzenlediğimiz bu ödül törenine katılan yaklaşık 300 sanatçımıza çok teşekkür ediyorum. Biz gelenekli sanatlarımızın mutlaka ayakta kalmasını istiyoruz. Eğer bir şehirde sokakta sanat konuşuluyorsa o şehir ayakta kalır. Gelecek senelerde bu ve buna benzer organizasyonlarla yine karşınızda olacağız." dedi. - İSTANBUL