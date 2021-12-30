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Başakşehir'de sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika

Başakşehir'de sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları karşılanıyor

30.12.2021 17:04
Başakşehir'de sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'i seviyorum çünkü Söyleyecek sözüm var" söyleşilerinde öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'i seviyorum çünkü Söyleyecek sözüm var" söyleşilerinde öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Öğrencilerin sokak hayvanlarıyla ilgili sorusuna yanıt veren Başkan Kartoğlu, "Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevimizde sokak hayvanlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Kartoğlu, keyifli söyleşide öğrencilerin merak ettiği soruları tek tek yanıtladı.

"Sokak hayvanlarına büyük hassasiyet gösteriyoruz"

Yoğun katılımla düzenlenen programda öğrenciler Başkan Kartoğlu'na merak ettiği tüm soruları sordu. Bir öğrencinin "Sokak hayvanlarına yönelik mevcut çalışmalarınız var mı? Gaziantep'teki saldırı sonrası sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarınızda ne gibi değişiklik olacak?" konusundaki sorusuna cevap veren Başkan Kartoğlu, "Sokak hayvanlarımıza yönelik hassasiyetimiz çok fazla. İstanbul ve Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir hayvan hastanesine sahibiz. Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevimizi gezmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Bu mekanı gördüğünüzde hayvanlara ne kadar değer verdiğimizi anlayacaksınız. Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay hepimizi derinden yaraladı. Biz, bu konuya çok önem veriyoruz. Aykırı ırklarla ilgili uygulamalar yapıyoruz. Bu konunun kanunları ve şartları kesin olarak belirtilmiş. Aykırı ırkların nasıl bakılacağı bellidir. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

Sporun şehri Başakşehir

Bir başka öğrencinin "Sporla alakalı neler yapıyorsunuz?" sorusuna cevap veren Başkan Kartoğlu, "Sporun her alanında çalışma yapıyoruz. Başakşehir sporda bir marka oldu, olmaya da devam edecek. Şampiyon bir takımımız var. Türkiye'nin en büyük stadına sahibiz. Yine, Başakşehir'de başladığımız ve İstanbul'a yayılan, İstanbul Gençlik Oyunları organizasyonumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sporu seviyor ve gençlerimizin spora yönelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Kartoğlu, teknolojinin merkezi Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi hakkında da gençlere bilgi verdi. Kovid-19 salgınının başlangıcından itibaren 75 bin kişiye çevrim içi eğitim verildiğini belirten Başkan Kartoğlu, gençleri Başakşehir Living Lab'den faydalanmaya davet etti. - İSTANBUL

Başakşehir'de sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları karşılanıyor
Başakşehir'de sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları karşılanıyor
Başakşehir'de sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları karşılanıyor

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Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Gaziantep, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başakşehir'de sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika


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