Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın doğum günü için özel şarkı paylaştı

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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 70'inci yaş gününe özel olarak hazırlanan şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiirine de atıf yapılan şarkı, kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 70'inci yaş gününe özel anlamlı bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatından kilit noktaların yansıtıldığı şarkıda, Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiirine de atıf yapılıyor.

"Göklerden gelen bir karar vardır"

Başkan Kartoğlu, dillere pelesenk olacak o şarkıyı, "Yeni yaşındasın, bak geçti ömür milletine hizmet ederek. Bunca derde göğüs germeye bak. Sendeki gibi koca yürek gerek. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Ülkesi ve millet için tüm zorluklara göğüs geren Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu şarkı Başakşehirliler adına zatıalinize takdim ediyoruz. Nice senelerimiz olsun" mesajıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sözleri çok beğenilen şarkı, sosyal medya platformlarında kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. - İSTANBUL