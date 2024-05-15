Başakşehir Liseler Arası Tiyatro Festivali\'nde final heyecanı yaşandı

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Başakşehir Tiyatro Akademisi'nin bu yıl 4. kez düzenlediği Liseler Arası Tiyatro Festivali'nde final heyecanı yaşandı. Toplam 28 oyunun oynandığı festivalin finaline katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Festivalde oynanan 20 oyunun Başakşehir'deki okullarda sergilenmesiyle 14 bin genci kültür ve sanatla iletişimini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından düzenlenen 4. Liseler Arası Tiyatro Festivali'nde final heyecanı yaşandı. Öğrencilerin tiyatroya olan ilgilerini artırmak ve sahne deneyimi kazanmalarına yardımcı olmak için düzenlenen festivalde, bu yıl 28 farklı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Festivalin jürisinde tiyatronun usta isimleri Zihni Göktay, Ferdi Akarnur, Nilgün Kasapbaşoğlu, Kubilay Karslıoğlu, Cengiz Küçükayvaz ve Caner Demir yer aldı.

Finale kalan oyunlar izleyicilerin büyük beğenisini topladı

Birbirinden güzel oyunların sahnelendiği festivalde finale Don Cristobita ile Dona Rosita'nın Acıklı Güldürüsü, Titanik Belgeseli ve Shakespeare Rüyası oyunları kaldı. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sahnelenen oyunlar izleyicilerin büyük beğenisini aldı. Oyunlar arasında Başakşehir Tiyatro Akademisi'ne bağlı öğrencilerin dans gösterileri de büyük alkış topladı. Salonun tamamen dolduğu final programına Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu katıldı. Başkan Kartoğlu oyunlardan sonra sahneye çıkarak, jüri tarafından belirlenen okullara ve öğrencilere ödüllerini takdim etti. Festivalde en iyi genç kadın oyuncu ödülüne TOKİ Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Güzin Aktar, en iyi erkek oyuncu ödülüne ise Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Efe Çolak layık görüldü.

"İlçe genelinde 20 lise tiyatrosu kurduk"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir Tiyatro Akademimiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bu sene 4. kez düzenleyeceğimiz Liseler Arası Tiyatro Festivali'nde, 28 tiyatro oyununu komşularımızla buluşturuyoruz. Festivalimizde, ilçemizin gençleri sahnede ilk kez heyecan yaşayacaklar ve bu deneyimi birlikte paylaşacağız. Başakşehir Tiyatro Akademisi'nde, akademik tiyatro eğitimine ek olarak, liselerde uygulamalı tiyatro eğitimleri sunarak gençlerimizi sanatla buluşturuyoruz. Bu çerçevede, ilçe genelinde 20 lise tiyatrosunu kurduk ve her yıl yeni okullar ekleyerek eğitimlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

"14 bin gencin tiyatro aracılığıyla kültür ve sanatla iletişimini sağlayacağız"

Festival sayesinde toplam 620 öğrencinin ilk kez sahneyle buluştuğunu belirten Başkan Kartoğlu, " Festivalimizi, ilçe dışından konuk olan 8 oyunla birlikte, ilçemizdeki okullardan 620 gencimizin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Festival sonrasında ise, 20 oyunun kendi liselerinde ve diğer liselerde sahnelenmesiyle, toplamda 14 bin Başakşehirli gencin tiyatro aracılığıyla kültür ve sanat iletişimini sağlayacağız" dedi. - İSTANBUL