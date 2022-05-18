Başaranlı öğrenciler ilk bilim fuarlarından tam not aldı - Son Dakika
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Başaranlı öğrenciler ilk bilim fuarlarından tam not aldı

18.05.2022 15:30

Başaranlı öğrenciler ilk bilim fuarlarından tam not aldı Aydın'ın Kuyucak İlçesi kırsal Başaran Mahallesi'nde ilk defa Bilim Fuarı yapıldı.

Başaranlı öğrenciler ilk bilim fuarlarından tam not aldı

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak İlçesi kırsal Başaran Mahallesi'nde ilk defa Bilim Fuarı yapıldı. Fuara katılan Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, öğrencilerin hazırladığı bilim projelerine büyük ilgi gösterdi ve öğrencilere teşekkür ederek projelerin devamını istedi.

Kuyucak ilçesine bağlı Başaran Mahallesi'nde bulunan Başaran Ortaokulu'nda ilk defa Bilim Fuarı yapıldı. Proje yürütücüsü Tülin Özdemir öncülüğündeki fuarda, 7 danışman öğretmen gözetmeninde 36 öğrenci tarafından hazırlanan 6 araştırma, 8 inceleme ve 6 tasarım olmak üzere toplam 20 proje görücüye çıktı. Okul Müdürü Serkan Eker'in ev sahipliğinde yapılan bilim fuarına Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, Şube Müdürü Erdinç Akkaya, okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrencilerin hazırladığı birbirinden ilginç projelerin yanı sıra özellikle sosyal medyanın çocuklar üzerinde etkilerinin anlatıldığı stant büyük ilgi gördü.

Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi ve protokolünde katılımıyla kesilen açılış kartelasının ardından projeler tek tek gezilerek öğretmen ve öğrencilerden bilgi alındı. Son olarak işadamı Ahmet Uluhan'ın desteğiyle yapılan mahallenin ilk kütüphanesinin açılışı ise alkışlar eşliğinde yapıldı.

Okullarında ilk kez Bilim Fuarı yaptıklarını ifade eden Başaran Ortaokulu Müdürü Serkan Eker, "Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Tülin Özdemir öncülüğünde açılışını yaptığımız fuarımızda 36 öğrencimiz 7 danışman öğretmen nezaretinde 6 araştırma, 8 inceleme ve 6 tasarım olmak üzere toplam 20 projemiz sergilenmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir. Gelecek yıl bu fuarlarımızın geleneksel olarak devam etmesini diliyorum" dedi.

"Bilim, ülkemiz açısından çok önemli"

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi de konuşmasında: "Çocuklarımızın hazırlamış olduğu bilim fuarına katılmaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum. Elbette herkesin bilim insanı olmasını bekleyemeyiz. Fakat hepimizin amatör düzeyde de olsa popüler düzeyde bilimle ilgilenmesi bilimin ülkemiz açısından önemini düşünecek olursak bilime katkıda bulunması açısından mümbit topraklar daha fazla bilim insanı yetiştirir. Bu da ülkenin refahı, ihracatın artması, teknolojinin gelişmesi bu insanların sayısına bağlıdır. Genel olarak kalkınma, sadece ekonomik düzeyde yüksek gelir elde etme değil aynı zamanda insanların bilimle, fenle popüler düzeyde de olsa ilgi düzeyi ile artacaktır. İnsanlarımızın bu anlamda kültür sanat isteklerini ve çabalarını da artıracaktır. Sonuç olarak toplu kalkınmaya olanak sağlanacaktır. İlçemizde de yapılan bu faaliyetlerin sonsuz faydaları olduğuna inanıyorum. Hem bilimin pratik uygulamaları açısından çocukların teorik öğrendiklerini gerçekliğe ne kadar tekabül ettiklerini bizzat görmeleri açısından hem de biz yetişkinlerin göstermiş oldukları bu çabaların sonuçlarını görmemiz açısından bu fuar çok önemlidir" dedi.

Başaranlı öğrenciler ilk bilim fuarlarından tam not aldı
Başaranlı öğrenciler ilk bilim fuarlarından tam not aldı
Başaranlı öğrenciler ilk bilim fuarlarından tam not aldı
Başaranlı öğrenciler ilk bilim fuarlarından tam not aldı

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Kaynak: İHA

Bilim Fuarı, Hisarcık, Kuyucak, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başaranlı öğrenciler ilk bilim fuarlarından tam not aldı - Son Dakika


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