Başarılı sporcu Kaymakam Öztürk'ü ziyaret etti - Son Dakika
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Başarılı sporcu Kaymakam Öztürk'ü ziyaret etti

03.06.2022 11:41
Başarılı sporcu Kaymakam Öztürk'ü ziyaret etti

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü, atletizm yarışmasında başarılı olan sporcuyu tebrik etti.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü, atletizm yarışmasında başarılı olan sporcuyu tebrik etti.

Gymnasiade 2022'de Atletizm 100 metre yarışlarında dünya üçüncüsü olan Bozüyüklü Milli Sporcu Orçun Ünalan, antrenörü Mert Moralı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Selçuk Özdemir ile birlikte Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Milli sporcuyu başarılarından dolayı kutlayan Kaymakam Adem Öztürk, kendisini başarı belgesiyle ödüllendirirken madalyasını takdim etti. Antrenörü ve Milli Sporcu Orçun Ünalan ile bir süre görüşen Kaymakam Öztürk, ikiliye bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diledi. - BİLECİK

Başarılı sporcu Kaymakam Öztürk'ü ziyaret etti
Başarılı sporcu Kaymakam Öztürk'ü ziyaret etti
Başarılı sporcu Kaymakam Öztürk'ü ziyaret etti

YORUMLAR
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Dünya şampiyonu Bitlisli atlet, Balkan ve Avrupa şampiyonluğuna odaklandı Dünya şampiyonu Bitlisli atlet, Balkan ve Avrupa şampiyonluğuna odaklandı Bozüyük'ün çocuk kalemleri harika işler çıkardı Bozüyük'ün çocuk kalemleri harika işler çıkardı
Kaynak: İHA

Adem Öztürk, Atletizm, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başarılı sporcu Kaymakam Öztürk'ü ziyaret etti - Son Dakika


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