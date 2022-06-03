Başarılı sporcu Kaymakam Öztürk'ü ziyaret etti

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü, atletizm yarışmasında başarılı olan sporcuyu tebrik etti.

Gymnasiade 2022'de Atletizm 100 metre yarışlarında dünya üçüncüsü olan Bozüyüklü Milli Sporcu Orçun Ünalan, antrenörü Mert Moralı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Selçuk Özdemir ile birlikte Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Milli sporcuyu başarılarından dolayı kutlayan Kaymakam Adem Öztürk, kendisini başarı belgesiyle ödüllendirirken madalyasını takdim etti. Antrenörü ve Milli Sporcu Orçun Ünalan ile bir süre görüşen Kaymakam Öztürk, ikiliye bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diledi. - BİLECİK