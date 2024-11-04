Başbakan Ünal Üstel Taburcu Oldu - Son Dakika
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Başbakan Ünal Üstel Taburcu Oldu

Başbakan Ünal Üstel Taburcu Oldu

Safra kesesi ameliyatı sonrası Başbakan Ünal Üstel, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

04.11.2024 16:50
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Ameliyatla safra kesesi alınan Başbakan Ünal Üstel bugün taburcu oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Gülay Eren ile Genel Cerrah Doç. Dr. Ali Özant'ın Cumartesi günü gerçekleştirdiği kapalı safra kesesi ameliyatı (laparoskopik kolesistektomi) yaklaşık bir saat sürmüştü.

Şiddetli karın ağrısı şikayeti ile Cuma sabahı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvuran Başbakan Ünal Üstel, gastroenteroloji konsültasyonu ihtiyacı nedeni ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilmişti. Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Abdulvahit Yükselen tarafından gerçekleştirilen muayenesi sonucunda yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağında, rahatsızlığı açıklayacak bir durum saptanmamıştı. Prof. Dr. Hamza Duygu tarafından gerçekleştirilen koroner anjiyosu da normal çıkan Başbakan Ünal Üstel'in Yrd. Doç. Dr. Uğurcan Balyemez tarafından gerçekleştirilen hepatobiliyer ultrason sonrasında, safra kesesinde boyut artışı ve kese içerisinde yaygın çamur ve milimetrik kristaller saptanmıştı.

Uygulanan tıbbi tedaviye rağmen, takiplerde yakınmaların devam etmesi üzerine gastroenteroloji ve genel cerrahi bölümü öğretim üyeleri değerlendirmesi neticesinde, Cumartesi günü tekrar edilen batın tomografisinde tablonun safra kesesi iltihabı olarak oturduğunun görülmesi üzerine ameliyat kararı alındı. Kapalı yöntemle safra kesesi alınan Başbakan Ünal Üstel, hafta sonunu hastanede geçirdikten sonra sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan: "Süreçte yoğun emek sarfeden tüm ekibime teşekkür ediyorum"

Başbakan Ünal Üstel'in ameliyatının başarılı bir şekilde tamamlandığını hatırlatan Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, "Cumartesi günü, başarıyla gerçekleştirdiğimiz laparoskopik kolesistektomi ameliyatının ardından, Başbakan Sayın Ünal Üstel'in ameliyat sonrası tedavi sürecini de tamamlayarak bugün taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. "Süreçte yoğun emek sarfeden tüm ekibime teşekkür ediyorum" diyen Prof. Dr. Balkan, "Başbakanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlık ve esenlik dolu bir iyileşme süreci diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başbakan Ünal Üstel Taburcu Oldu - Son Dakika

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