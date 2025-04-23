Başçayır\'da Coşkulu 23 Nisan Kutlaması

Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı anlamlı ve coşkulu bir etkinlikle kutlanırken, öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.

Başçayır İlk ve Ortaokulu tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları okul yönetimi, muhtarlık, öğrenciler ve vatandaşlarla ortaklaşa gerçekleştirildi. Geleneksel hale gelen ortak kutlamada yaklaşık 15 gündür tören hazırlığı yapan öğrencilerin gösterileri ise takdir topladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı kutlamaları sabah okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerin bayraklar ve Atatürk fotoğraflarıyla donatılan okul bahçesinde toplanmasıyla başladı. Okul bahçesinde kutlama töreni için son hazırlıklar yapılırken okul öğrencilerinden oluşan bayrak ve bando takımı en önde olmak üzere tüm okul öğrencileri okul önünden başlayarak 23 Nisan Kutlama Korteji oluşturarak köy meydanına hareket ettiler. Köy yollarında, ev balkonlarında ve köy meydanında yüzlerce vatandaş öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 23 Nisan Kutlama Korteji büyük alkışlarla takip etti. Köy meydanına gelen öğrencileri Başçayır İlköğretim Okul Müdürü Bahattin Akaydın, Başçayır Mahallesi Muhtarı Muzaffer Bölük, Başçayır İlköğretim Okul Aile Birliği Başkanı Ünal Görgülü, muhtar azaları ve köy esnaf ve büyükleri ayakta karşıladı. Öğrenciler ellerine bayrak ve Atatürk fotoğraflarıyla hazır bulunan köy heyeti önünden geçerek köy yollarında bando takımının çaldığı milli marşlar eşliğinde gezdiler. Coşkulu bir atmosferin hakim olduğu kutlamalar, tüm izleyenleri duygulandırdı.

23 Nisan kutlama kortejindeki öğretmen ve öğrenciler tekrar okul bahçesine dönerken, kutlamalar okul bahçesinde devam etti. 23 Nisan kutlamasına Okul Müdürü Bahattin Akaydın, Başçayır Mahalle Muhtarı Muzaffer Bölük, Okul Aile Birliği Başkanı Ünal Görgülü, Muhtar azaları ve çok sayıda her yaştan vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden şiirler, şarkılar, milli marşlar dinlendi, hazırlanan görsel oyun gösterileri izlendi. Gönüllerince eğlenen çocuklar ardından halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışlarında kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülerin oluştuüu kutlama programında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. - AYDIN