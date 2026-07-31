Basın Bayramı'nda Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Basın Bayramı'nda Teşekkür

Basın Bayramı\'nda Teşekkür
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu, basının önemini vurguladı ve gazetecileri ödüllendirdi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Tanoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tanoğlu, basının şehrin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, gazetecilerin fedakar çalışmalarına teşekkür etti.

Programda konuşan Başkan Ahmet Tanoğlu, 24 Temmuz'un basından sansürün kaldırıldığı ve özgür basının miladı olarak kabul edilen anlamlı bir gün olduğunu ifade etti. Basının yalnızca bir meslek olmadığını, gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmek için büyük emek veren bir görev alanı olduğunu vurgulayan Tanoğlu, kendisinin de Erzincan Gazeteciler Cemiyeti üyesi olması nedeniyle gazetecilerin yaşadığı zorlukları yakından bildiğini söyledi.

Basının Erzincan'ın kalkınması, ekonomik potansiyelinin tanıtılması ve toplumsal sorunların çözümünde önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Tanoğlu, "Basınımız; halkımız ile kurumlarımız arasında kurduğu güçlü köprü sayesinde Erzincan'ın gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi olmuştur. Gerçeğe dayalı, tarafsız ve meslek ahlakını önceleyen habercilik anlayışı, hem toplumdaki güven duygusunu güçlendiriyor hem de biz yöneticilere yol gösteriyor." dedi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak basın mensuplarının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Tanoğlu, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda davete katılan basın mensuplarına teşekkür eden Tanoğlu, Erzincan'da görev yapan tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle andı. Tanoğlu, tüm basın çalışanlarına sağlık, huzur ve başarılı bir meslek hayatı temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Erzincan, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Basın Bayramı'nda Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
12:39
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam!
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 13:24:19. #7.12#
SON DAKİKA: Basın Bayramı'nda Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.