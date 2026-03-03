Basın Özgürlüğü İhlali Uyarısı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Sibel Turan, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ile 4 kişinin gözaltına alınmasına değinirken, "Bir gazetecinin yaptığı yayın nedeniyle gözaltına alınması ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması, basın özgürlüğü açısından kaygı vericidir. Gazetecilik suç değildir" değerlendirmesinde bulundu.

İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Şener ile 4 kişi, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gelişmenin ardından yazılı açıklama yapan Adıyaman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turan, basın özgürlüğünün demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Turan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gazetecilik faaliyeti, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu çerçevesinde yürütülen anayasal bir haktır. Bir gazetecinin yaptığı yayın nedeniyle gözaltına alınması ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması, basın özgürlüğü açısından kaygı vericidir. Gazetecilik suç değildir."

Basın mensuplarının görevlerini yaparken hukuki sınırlar içerisinde hareket ettiğini belirten Turan, "Haber alma ve yayma hakkı Anayasa ile güvence altındadır. Elbette her yayın hukuki denetime tabidir ancak gözaltı tedbiri istisnai ve ölçülü uygulanması gereken bir yöntemdir. Gazetecilik faaliyetinin kriminalize edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kenan Şener ve 4 kişi hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağı ve haftalık imza şartına da değinen Turan, şunları kaydetti:

"Adli kontrol uygulaması bir tutuklama değildir ancak gazeteciler üzerinde dolaylı bir baskı unsuru olarak algılanmamalıdır. Meslektaşlarımızın görevlerini özgürce yapabilecekleri bir ortamın sağlanması hem basın hem de toplum yararınadır."

Turan, sürecin hukuki çerçevede ve şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Adıyaman Çalışan Gazeteciler Derneği olarak, hangi görüşten olursa olsun mesleğini icra eden tüm gazetecilerin yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.