Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçede ikamet eden hasta ve yaşlı büyüklerini ziyaret etti.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden belediye başkanı seçilen Başkan Özlü, yeni dönemde de gönül belediyeciliğine devam ederek hemşehrileriyle gönül bağlarını güçlendirmeye devam ediyor.
Kentte genç yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk herkes ile iletişim bağlarını ve gönül köprülerini kuvvetlendiren Başkan M. Yasin Özlü, son olarak Serdar Mahallesi ve Barbaros Mahallesi'nde hasta ve yaşlı ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak ilçenin kanaat önderlerinden Nizamettin Varol'u evinde ziyaret eden Başkan Özlü, daha sonra bir kaza sonucu yaralanan Ömer Davutbayrak'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Özlü, ziyaretlerde hemşehrilerinin sağlık durumları hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Başiskele Belediye Başkanı Hasta ve Yaşlıları Ziyaret Etti - Son Dakika
Gazze Şeridi'nde altı aydır süren İsrail saldırıları devam ediyor. Şu ana kadar 33.000'den fazla Filistinli öldürüldü. Filistinlilere ait tesis ve binaların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı. Bölge halkı, uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmasını istiyor. Hamas liderleri, ateşkes ve rehine-esir takası için Mısır'a gidecek. İsrail, tüm kara birliklerini çekti ancak Nahal tugayı hala Gazze'de kalacak.
Şırnak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar, polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterici çocuklardan biri polis ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı aracın altında yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan yerel seçimlerin iptali ve tekrarlanması kararı üzerine, Siverek AK Parti ilçe teşkilatı basın açıklaması yaptı. Seçimlerin iptaline itiraz edileceği belirtildi.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen Şükrü Sargın, Zile Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı. Başkan Sargın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zile'de 2 dönem üst üste kazanarak tarih yazdığını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Cin, Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Başkan Cin, törende yaptığı konuşmada Pendik'in tamamına eşit ve adaletli hizmetler sunacaklarını belirtti.
Adana'da Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, mazbatasını aldıktan sonra itiraz üzerine başkanlığı düşürülen Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti ve gözyaşlarına boğuldu.
İzmir'de otizmli bireyler ve aileleri, belediye başkanlarının da katılımıyla otizmli kişilerin sorunlarına dikkat çekmek için 2. İzmir Otizm Yürüyüşü gerçekleştirdi. Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli bireyler ve aileleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.
Söke Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk olağan toplantısını yaparak yeni dönemin organ seçimlerini gerçekleştirdi. Meclis başkan vekili, meclis katip üyeleri ve çalışma komisyonları ile encümen üyeleri gibi organlar seçildi.
Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Ertaş başkanlığında yapıldı. Toplantıda meclis ihtisas komisyonları ve üye birliklerin temsilcileri seçildi. Mevcut komisyonlara ilave olarak Kent Estetiği Komisyonu kurulmasına karar verildi.
Bursa'nın Osmangazi Hürriyet Mahallesi'nde muhtar seçilen Fatma Tunçezer'in azalarından birisinin lakabı olan 'Boza' ibaresi matbaa tarafından oy pusulasında isminin yanına yazıldı. Bu durumun fark edilmesiyle muhtarlık iptal edildi. Mahalle sakinleri, Tunçezer'e destek için imza toplamaya başladı.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve belediye meclis üyeleriyle istişarede bulunarak başarılar diledi.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci başkanlığında yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda encümen ile denetim komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?