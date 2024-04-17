Başiskele Belediye Başkanı Hasta ve Yaşlıları Ziyaret Etti

Yerel

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçede ikamet eden hasta ve yaşlı büyüklerini ziyaret etti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden belediye başkanı seçilen Başkan Özlü, yeni dönemde de gönül belediyeciliğine devam ederek hemşehrileriyle gönül bağlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Kentte genç yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk herkes ile iletişim bağlarını ve gönül köprülerini kuvvetlendiren Başkan M. Yasin Özlü, son olarak Serdar Mahallesi ve Barbaros Mahallesi'nde hasta ve yaşlı ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak ilçenin kanaat önderlerinden Nizamettin Varol'u evinde ziyaret eden Başkan Özlü, daha sonra bir kaza sonucu yaralanan Ömer Davutbayrak'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Özlü, ziyaretlerde hemşehrilerinin sağlık durumları hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti. - KOCAELİ