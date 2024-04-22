Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 23 Nisan\'da koltuğunu öğrenciye devretti

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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Semiha Öz'e devretti.

Her yıl 23 Nisan'da geleneksel hale gelen başkanlık koltuğuna çocuklar oturmaya devam ediyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla Yeniköy Denizdibi Ortaokulu öğrencilerinden Semiha Öz, Doğa Güler ve İbrahim Karaduman'ı belediyede ağırladı. Misafirleriyle bir süre sohbet eden Başkan Özlü, temsili olarak koltuğunu ilkokul öğrencisi Semiha Öz'e devretti. Koltuğa oturur oturmaz ilk talimatını okulu için veren Başiskele Belediyesi'nin minik Başkanı Semiha Öz, Park ve Bahçeler Müdürünü telefonla arayarak okul bahçesindeki çimlerin biçilmesini istedi. Renkli ve keyifli anlara sahne olan görüşme sonrası misafirleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, minik misafirlerinin bayramlarını tebrik ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi. - KOCAELİ