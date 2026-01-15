Başiskele\'de öğrencilere yarıyıl tatilinde ücretsiz atölye imkanı

Başiskele Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler için hazırlanan sanat ve beceri atölyelerine kayıtlar başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde, 8-17 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik eğitimler verilecek. Öğrencilerin tatil sürecini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenen program, 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve iki hafta sürecek.

Program kapsamında; sukulent dikimi, çanta ve taş boyama, mum yapımı, filografi, sulu boya, petek mum, dokulu tablo ve ebru sanatı branşlarında 10 farklı atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Kontenjanla sınırlı olan ve ücretsiz hizmet verecek atölyelere başvurular, belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. - KOCAELİ