Başiskele'de Bilim Parkı ve İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi Projesi Başlıyor

Başiskele Belediyesi, Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi'ni hayata geçiriyor.

Geleceğin teminatı, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı çocukların ve gençlerin daha donanımlı ve bilgili hazırlanmasına büyük önem veren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün ikinci dönem seçim beyannamesinde yer alan Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi'nin temel atma töreni 19 Mayıs Pazartesi günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Başiskele Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde yer alan yaklaşık 7 bin 500 metrekare alanda yapımı planlanan projede, 420 metrekarelik alana bilim ve teknoloji alanında deneyim alanları, çalışma atölyesi bulunacak. 125 metrekare alana İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve yaklaşık 110 metrekare kapalı alana ise velilerin zaman geçirebilecekleri bekleme alanı inşa edilecek. Ayrıca meydan, etkinlik alanı ve çeşitli açık alan parkur ve parkları, ıslak hacimler, mescit ve bebek bakım odası da proje içerisinde yer alacak.

Bilim ve teknoloji alanında birçok deneyimin yaşanacağı Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi tamamlandığında Başiskele'nin ala çocukları ve gençleri çağı yakalayacak, geleceğin bilim insanı olarak yetişebilecek. - KOCAELİ