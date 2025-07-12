Başiskele\'de Gençhanelerde Yaz Dönemi Atölyeleri Düzenleniyor

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete alınan gençhanelerde, yaz döneminde çocuklara yönelik eğlenceli ve eğitini atölyeler düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında öğrenciler; "hayatımızdaki matematik", "coğrafya", "akıl oyunları", "robotik kodlama" gibi konularda eğitimler alıyorlar. Dolu dolu bir yaz atölyesi dönemi yaşanan gençhanelerde ayrıca kitap okuma, çanta boyama, kalem kutu tasarlama, küçük deneyler, parmak boyama, poşette çiçek baskı, ponpon halı yıkama, taş boyama ve mum yapma atölyeleri de yapılıyor.

Başiskele Belediyesi tarafından 8-16 yaş arası çocuklara İngilizce kursu da açılıyor. Yeşilkent Gençhane ve Bahçecik Gençhane'de salı ve çarşamba günleri saat 12.00 - 15.20 saatleri arasında İngilizce dersleri de veriliyor. - KOCAELİ