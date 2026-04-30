Başiskele\'de kadınlar sağlıklı yaşam yürüyüşünde buluştu

Başiskele'de kadınların fiziksel ve zihinsel sağlığını desteklemek amacıyla yürüyüş ve egzersiz etkinliği düzenlendi.

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (KALE) tarafından hayata geçirilen "Adım Adım Başiskele" programı kapsamında, ilçedeki kadınlar sahil bandında bir araya geldi. Temiz havada gerçekleştirilen sahil yürüyüşüyle güne başlayan katılımcılar, yürüyüşün ardından uzman spor eğitmeni eşliğinde esneme ve nefes egzersizleri yaptı. Fiziksel hareketliliği ve zihinsel rahatlamayı hedefleyen etkinlikte, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat çekildi.

Spor faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılara çay ve simit ikram edildi. - KOCAELİ