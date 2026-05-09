Başiskele köşe bucak temizleniyor

Başiskele Belediyesi, "Mahallemizde Köşe Bucak Güzel İşler" anlayışıyla kapsamlı temizlik, bakım onarım ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını "Mahallemizde Köşe Bucak Güzel İşler" anlayışıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Seymen ve Körfez Mahallelerinde yürütülen çalışmalarla cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik ve asfalt uygulamaları gerçekleştiriliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü: "Cadde ve sokaklarımızda kapsamlı temizlik ve asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirerek mahallelerimizi daha düzenli, estetik ve huzurlu görünüme kavuşturuyoruz" dedi.

Mahallelerde yapılan düzenli bakım, temizlik ve yol yenileme çalışmalarıyla birlikte hem çevre estetiği hem de ulaşım konforu artırılırken, vatandaşların daha düzenli ve huzurlu yaşam alanına kavuşması hedefleniyor. - KOCAELİ