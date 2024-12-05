Başiskele'de Zanaat Çarşısı Kaba İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başiskele'de Zanaat Çarşısı Kaba İnşaatı Tamamlanıyor

Başiskele\'de Zanaat Çarşısı Kaba İnşaatı Tamamlanıyor

Başiskele'ye inşa edilen Zanaat Çarşısı, zanaatkarların el emeği ürünlerini tanıtıp satış yapacakları yeni bir merkez olacak. Çarşı, faaliyete geçtiğinde bölgeye hareketlilik kazandırması bekleniyor.

05.12.2024 14:04  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele'ye 8 dükkan olacak şekilde inşa edilen Zanaat Çarşısı'nda kaba inşaat tamamlamak üzere. Zanaatkarların yeni üretim ve satış yeri olacak çarşı, faaliyete geçtiğinde bölgeye büyük hareketlilik kazandıracak.

Başiskele Belediyesi tarafından Kullar Meydanı'na inşa edilen çarşıda, zanaatkarların tezgahlarında üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin tanıtım ve satışı yapılacak. Çarşı, ticaretin yapıldığı mekandan öte kültürel miras ve yerel kimliğin korunup yaşatıldığı nesilden nesile aktarıldığı bir alan olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başiskele, Ekonomi, Kültür, İnşaat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'de Zanaat Çarşısı Kaba İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
20:32 Türkiye Kupası’nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş’ın rekoru kırılıyordu Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:16 Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava Halil Falyalı'nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava
20:09 Bakan Şimşek’ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi Bakan Şimşek'ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi
19:56 Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor
19:54 Bakan Şimşek’ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının sayısı Bakan Şimşek'ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının sayısı
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:52 İstanbul’da AVM’de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul'da AVM'de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
18:52 Galatasaray’ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı Galatasaray'ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı
18:51 DEVA Partisi’nin adayıydı: Terörden tutuklandı DEVA Partisi'nin adayıydı: Terörden tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 15:25:52. #1.11#
SON DAKİKA: Başiskele'de Zanaat Çarşısı Kaba İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.