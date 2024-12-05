Başiskele\'de Zanaat Çarşısı Kaba İnşaatı Tamamlanıyor

Yerel

Başiskele'ye 8 dükkan olacak şekilde inşa edilen Zanaat Çarşısı'nda kaba inşaat tamamlamak üzere. Zanaatkarların yeni üretim ve satış yeri olacak çarşı, faaliyete geçtiğinde bölgeye büyük hareketlilik kazandıracak.

Başiskele Belediyesi tarafından Kullar Meydanı'na inşa edilen çarşıda, zanaatkarların tezgahlarında üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin tanıtım ve satışı yapılacak. Çarşı, ticaretin yapıldığı mekandan öte kültürel miras ve yerel kimliğin korunup yaşatıldığı nesilden nesile aktarıldığı bir alan olacak. - KOCAELİ