Başiskele'nin Gönül Bağı Projesi Türkiye'ye Örnek Oluyor - Son Dakika
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Başiskele'nin Gönül Bağı Projesi Türkiye'ye Örnek Oluyor

Başiskele\'nin Gönül Bağı Projesi Türkiye\'ye Örnek Oluyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gönül Bağı Projesi'nin birçok belediyeye örnek olduğunu belirterek, projeyle vatandaşlarla iletişimi güçlendirdiklerini ve kent hafızasını oluşturduklarını duyurdu.

20.02.2025 10:47  Güncelleme: 10:48
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, hayata geçirdikleri "Gönül Bağı Projesi"nin Türkiye'deki birçok belediyeye örnek olduğunu söyledi.

Başkan Yasin Özlü, Gönül Bağı Projesi'nde görev alan personellerle aylık değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Gönül Bağı Projesi'nin birçok belediyeye de örnek ve öncü olduğunu söyleyen Özlü, "Şu an bu projemiz ile çok olumlu ve güzel geri dönüşler alıyoruz. Türkiye'ye örnek ve öncü olan bir projeye imza attık. Diğer belediyeler de bu projeyi kendi ilçelerinde hayata geçirmek istiyorlar. Hızla gelişen, değişen ve dönüşen Başiskele'miz artık kendine özgü bir sosyolojiye ve dile de sahip. Gönül Bağı Projemizle, komşularımızla iletişimimizi güçlendiriyor, onların ilçemizle ilgili görüş ve beklentilerini dinleyerek ortak akıl ile hareket ediyoruz. Bu sürecin en değerli kazanımlarından biri de Başiskele'nin kent hafızasını oluşturmak oldu. Artık geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir bağ kuruyor, ilçemizin kimliğini vatandaşlarımızla birlikte şekillendiriyoruz" dedi.

Başkan Özlü, konuşmasının devamında projede görev alan personellere teşekkür etti.

Gönül Bağı Projesi nedir?

Başiskele Belediyesince hayata geçirilen Gönül Bağı Projesi kapsamında ev ev gezerek vatandaşlarla bir araya gelen personeller, öneri ve talepleri yerinde dinleyerek, sorunların çözümü için notlar alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele'nin Gönül Bağı Projesi Türkiye'ye Örnek Oluyor - Son Dakika

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