Başka Bir Çocuk Köpeklerin Saldırısında Yaralandı - Son Dakika
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Başka Bir Çocuk Köpeklerin Saldırısında Yaralandı

Başka Bir Çocuk Köpeklerin Saldırısında Yaralandı

10 yaşındaki Murat Tutar, başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı.

11.03.2025 14:04
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Erzurum'da 10 yaşındaki Murat Tutar, evden ekmek almak için çıkarken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi'de yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesiyle ailesine haber verilen çocuk ilçedeki hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Narman Devlet Hastanesi'nde yapılan çocuk, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Sütpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 4. sınıf öğrencisi Murat Tutar, iftara yakın zamanda ekmek almak için evden çıktığı anda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çevrede dolaşan köpekler Murat Tutar'a saldırarak ağır yaralanmasına sebep oldu. Kendi çabasıyla köpeklerin elinden kurtulmaya çalışan küçük çocuğun imdadına, son anda bir komşusu yetişti. Ailesi de durumundan haberdar olması üzerine Murat Tutar, Narman Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bura yapılan ilk müdahale sonrası ileri tetkik ve tedavisi için Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

Köpeklerin saldırısına uğrayan Murat Tutar'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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