Başkale Belediye Meclisi, taşınmazların geri alınması için yetki talep etti

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İSHAK KARA

(VAN) - Başkale Belediye Meclisi 2024 yılı Mayıs ayı meclis toplantısının 3. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. DEM Parti Grubu Sözcüsü Savaş Barış Abi, Belediyenin diğer kurumlara devredilen taşınmaz ve taşınırların geri alınması için meclis başkanlığından yetki talep etti.

Başkale Belediye Meclisi 2024 yılı Mayıs ayı meclis toplantısının 3. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Eş Başkanı Şengül Polat başkanlık etti. Meclis toplantısına; Dem Parti Grubu ve AKP Grubu meclis üyeleri katıldı. Toplantıda komisyonlara gönderilen gündem maddelerine ilişkin komisyon raporları görüşüldü. İlçede yapılacak çalışmalarla ilgili komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

"BELEDİYE HALKINDIR... TÜRKİYENİN EN BÜYÜK BÜTÇESİ MÜFTÜLÜKTE"

Meclis toplantısında DEM Parti grubu adına söz alan Savaş Barış Abi, "Belediyeye ait olan taşınır ve taşınmazlar son 8 yılda gasp edilmiş. Bir ganimet olarak görülmüş. AKP grubundaki arkadaşlar köprü görevi yapacaklarını söylediler. Belediye halkındır. Bu taşınmazların hepsi halkın malıdır. Bizleri halk seçti halkın malına sahip çıkmak bizim görevimizdir. Kurumlarımız binalarımız arsalarımız bunların tekrar belediyeye geri alınması için meclisten yetki talep ediyoruz. Belediyeye ait taşınmazlar müftülüğe, emniyete ve hastaneye verilemez. Müftülüğün bütçesi Türkiye'nin en büyük bütçesidir. O zaman belediyeye ait bir taşınmaz neden müftülüğe veriliyor. Bu doğru bir şey değildir. Belediye müftülükten istese de geri vermez, yetki meclisindir. Herkes halkın malına sahip çıkmalıdır" dedi.

Konuşmaların ardından açıklama yapan Belediye Eş Başkanı Şengül Polat, meclise yetki verdiklerini söyledi. Polat, "Bu ay araştırması yapılır. İmar Komisyonu ve Müdürlüğü ile birlikte Meclis'e konu gelir tekrar Meclis'in takdirine sunulur. Diğer ay Meclis birleşiminde karara bağlanır" dedi.

Konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ve gerekli çalışmaların başlatılması için DEM Parti Grubu'nun meclis oylamasına sunulan Belediyeye ait taşınır ve taşınmazların diğer kurumlardan alınması talebi, DEM Parti ve AKP meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.