Başkale\'de Kadir Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi

Van'ın Başkale ilçesinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Başkale Müftülüğü tarafından Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen 'Kuran ve Rahmet Ayı' programı ile bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi dualarla idrak edildi. Çok sayıda kadın ve çocuğun da camilere akın ettiği gecede camiler doldu taştı. Merkez Büyük Camii'nde İlçe Müftüsü İbrahim Demir'in de katıldığı programda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyip, Başkale İlçe Vaizi Muhammed Emin Gülaçtı eşliğinde hatim duası etti. - VAN