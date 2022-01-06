Başkan Adayı Eroğlu zanaatlarları oy kullanmaya davet etti - Son Dakika

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Başkan Adayı Kuaför Şener Eroğlu basın açıklamasında bulundu.

11 Ocak Salı günü Malatya Öğretmenler evinde yapılacak olan seçime tüm genel kurul üyelerini oy kullanmaya davet eden Eroğlu, "Seçimi hep birlikte kazanacağız" dedi.

Başkan adayı Şener Eroğlu, birlik ve beraberlik duygusu çerçevesinde hareket ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlık seçimlerine bildiğiniz üzere sayılı günler kaldı. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri utandırmasın, yapacağımız güzel işlerde bizleri muvaffak kılsın. Birlik ve beraberlik duygusu çerçevesinde hareket ederek bütün berber, kuaför, güzellik salonları, gelinlik ve fotoğrafçı zanaatkar ustalarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. Değerli meslektaşlarımız eşit ve paydaş bir anlayışla yaklaşacağımızı, kimseyi kimseden ayırt etmeden söylemlerine fikirlerine saygı duyarak ötekileştirmeden ben değil biz anlayışıyla taahhüt ediyor söz veriyorum."

Eroğlu son olarak "Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkan adaylığıma tüm esnaf ve sanatkar camiamızın desteklerini bekliyorum. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA