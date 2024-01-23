 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkan Adayı Uyanık: 'Amasya Belediyesi'nde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım' - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Adayı Uyanık: 'Amasya Belediyesi'nde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım'

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, Amasya Belediyesi'nde hiçbir işçinin çıkarılmayacağını ve kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını söyledi. Uyanık, ayrıca Amasya halkının taleplerini belirlemek için kamuoyu araştırması yaptıklarını ve kentsel dönüşüm projelerine önem vereceklerini açıkladı.

Başkan Adayı Uyanık: \'Amasya Belediyesi\'nde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım\'
23.01.2024 - 22:53,  Güncelleme: 22:58
Abone Ol

Başkan Adayı Uyanık: " Amasya Belediyesi'nde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım"

AMASYA - AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, "Görevini yapan tüm işçi kardeşlerimizin, belediye personelimizin başımızın üstünde yeri var. Biz bir işçi bile çıkarmayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım" dedi.

Düzenlediği basın toplantısında Amasya kamuoyunda asılsız algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Mehmet Uyanık, "AK Parti gelirse Amasya Belediyesi'nde yeni dönemde alınan işçilerin tamamı tazminatları verilerek çıkarılacakmış diye bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Söz veriyorum. Kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok. Görevinin başında olan, görevini yapan tüm işçi kardeşlerimizin, belediye personelimizin başımızın üstünde yeri var. Biz bir işçi bile çıkarmayacağız. Ben dört dönem Ziyaret Belediyesi'ni yönettim. Kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım" diye konuştu.

Kamuoyu araştırması yaptırıyoruz"

AK Parti olarak planladıkları projelerle yönetmeye hazır oldukları Amasya halkının karşısına çıkacaklarını vurgulayan Başkan Adayı Uyanık, "İlimizde bir kamuoyu araştırması yaptırıyoruz. Bizler Amasya'nın ihtiyaçlarını, taleplerini biliyoruz. Gözümüzden kaçabilen olabilir düşüncesiyle halkın, seçmenin Amasya Belediyesi'nden beklentileri, talepleri konusunda araştırma yaptıracağız. Anket sonuçlarına göre projelerimizi harmanlayıp paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"En az 3 bin toplu konut yapacağız"

Kentsel dönüşüm projelerine büyük önem vereceklerini vurgulayan Uyanık, "TOKİ Başkanlığı ile görüştük. Beş yıl içerisinde Amasya'mızda en az 3 bin toplu konut yapacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik ve Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık da katıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amasya Belediyesi, Mehmet Uyanık, Amasya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Adayı Uyanık: 'Amasya Belediyesi'nde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım' - Son Dakika


10:51
Show TV'nin yeni dizisi Bahar'dan ilk fragman yayınlandı Show TV'nin yeni dizisi Bahar'dan ilk fragman yayınlandı
10:43
Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı
10:19
Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15
Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor! Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01
Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı

Son Dakika
10:51 Demet Evgar'ın Başrolünde Olduğu Bahar Dizisi Sete Çıktı
10:43 Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı
10:19 Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15 Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01 Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 11:00:19. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Adayı Uyanık: 'Amasya Belediyesi'nde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement