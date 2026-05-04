Başkan Akın Almanya\'daki hemşehrileriyle hasret giderdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Almanya'nın Moers şehrinde düzenlenen 19. Balıkesirliler Hıdrellez Şenliğinde hemşehrileriyle buluştu. Balıkesir'in yöresel lezzetlerinin ikram edildiği şenlikte kültürel etkinliklerle memleket hasreti dindirildi.

Almanya Balıkesirliler Derneği'nin Almanya'nın Moers- Meerbeck'teki Bolzplatz'ta 1-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen geleneksel 19. Hıdrellez Şenliği, bölgede yaşayan Balıkesirlileri buluşturdu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve eşi Hüveyla Şehirli'nin katıldığı şenlikte halk oyunları, geleneksel etkinlikler ve yöresel lezzetlerle adeta festival havası yaşatıldı. Balıkesir'in gelenekleri ve yöresel lezzetlerinin sunulduğu etkinlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu güreşçilerin katılımıyla gerçekleşen yağlı güreş müsabakaları da ilgiyle izlendi. Almanya Balıkesirliler Dernek Başkanı Ferruh Fidan'ın ev sahipliğinde Almanya'da yaşayan Balıkesirlileri bir araya getirerek kültürel bağları pekiştiren şenlik, memleket hasreti yaşayan Balıkesirlilere unutulmaz anlar yaşattı. Müzik konserleri, ikramlar ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği şenlikte Başkan Ahmet Akın ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli keşkek dövdü.

Akın: "Balıkesirlilerin olduğu her yer güzelleşiyor"

Şenliğe katılan hemşehrileriyle tek tek selamlaşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Burada yıllardır geleneksel hale getirilen Hıdrellez Şenliği'nde Balıkesirli hemşehrilerimizle birlikteyiz. Oldukça büyük ve güzel bir çalışma. Organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Burada vatan hasreti çeken hemşehrilerimizle bir arada olduk. Gerçekten çok da mutlu oldum. Burada hemşehrilerimizle bir arada görüştük, konuştuk, sohbet ettik. Balıkesir milletvekillerimizin, belediye başkanlarının, Sayın Valimizin, bütün Balıkesir'deki yönetici ve siyasilerin selamlarını hemşehrilerimize ilettim. Çünkü Balıkesir birliğin, beraberliğin merkezi. Burada hep beraber olmak bizleri de mutlu etti. Almanya Balıkesirliler Derneği'ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Balıkesir'in kültürünü, geleneklerini, güzelliklerini burada gelecek nesillere aktarmak da çok değerli. Balıkesirlilerin olduğu her yer güzelleşiyor. Balıkesirlilerin olduğu her yer ilgi çekiyor, dikkat çekiyor. Gönlü Balıkesir'de atan hemşehrilerimizin yanındayım" ifadelerini kullandı.

Akın: "Her zaman yanınızdayım"

Almanya'da yaşayan tüm Balıkesirli hemşehrilerinin daima yanında olduğunu belirten Başkan Akın, "Balıkesir demek milli birlik, beraberlik demektir. Balıkesir demek Kuvayımilliye demektir. Yiğit Balıkesir'in evladı olmak ayrıcalıktır. Bizim memleketimizde ayrımcılık olmaz, birlik ve beraberlik olur. Memleketimizde ötekileştirme olmaz kucaklaşma olur. Biz de göreve geldiğimiz andan itibaren hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan tüm partileri kucaklayıp siyaset üstü bir anlayışla Balıkesirli hemşehrilerimizin, evlatlarımızın iyiliğini, refahını, geleceğini düşünerek hizmet için bir yola çıktık. Eşsiz doğası, doğal güzellikleri, köklü tarihiyle ve gelenekleriyle dünyanın en güzel yeridir Balıkesir. Ayrıca burada, yaşadığınız memlekette bir ihtiyacınız olursa aynı Balıkesir'deki gibi size en yakın Ahmet Akın'dır. Onu da unutmayın hemşehrilerim" derken Almanya Balıkesirliler Derneği'nin de her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Şehirli: "Balıkesirli olmakla gurur duyuyorum"

Almanya'da yaşayan Balıkesirlilerin, kültürlerini gelecek kuşaklara taşıdıklarına dikkat çeken Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Sizlere Altıeylül'deki komşularınızdan, sağdıçlarınızdan, sokağında birlikte yaşadığınız, aynı havayı soluduğunuz tüm dostlarınızdan selam getirdik. Buraya geldiğimiz andan itibaren aynı Balıkesir'deki havayı, sıcaklığı ve samimiyeti gösteren tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimde kendimi Balıkesir'de gibi hissettim. Balıkesirli olmak, Kuvayımilliye hareketindeki o kahraman dedelerimizin torunları olmak, Selçuklu'da, Osmanlı'da, Cumhuriyet'te her zaman devletinin yanında olmuş bu şehrin ferdi olmak hepimiz için gurur vericidir. Balıkesirli olmakla gurur duyuyorum" diyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. - BALIKESİR