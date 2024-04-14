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Başkan Akın, bayram tatilini hemşehrileriyle geçirdi

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, bayram tatilini hemşehrileriyle geçirdi . Başkan Ahmet Akın, görev süresi boyunca her zaman halkın içinde olacağını ve şeffaf yönetim anlayışını benimseyeceğini vurguladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde hemşerilerinin teveccühüyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelen Ahmet Akın, 9 günlük bayram tatili boyunca durdurak bilmeden şehri karış karış dolaşarak hemşehrileriyle kucaklaşıp, bayramlarını kutladı. 9 gün boyunca; Altıeylül, Karesi, Gönen, Susurluk, Sındırgı, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit'i ziyaret eden Başkan Ahmet Akın son gün de Bandırma ve Erdek'le birlikte toplamda 11 ilçede hemşehrileriyle buluştu. Bandırma ve Erdek belediyeleri ile ilçe başkanlıklarını da ziyaret eden Başkan Ahmet Akın, Bandırma Belediyesi'nin düzenlediği El Emeği Alışveriş Günleri'nde ve mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Beş yıllık görev süresi boyunca her zaman halkın içinde ve yanında olacağını vurgulayan Başkan Ahmet Akın'ı, vatandaşlar her gittiği ilçede büyük bir sevgi seli ve içtenlikle karşıladı.

'Ayrım yok, herkes kazanacak'

Bayram sonrasında da ilçe ziyaretlerine devam edeceğini söyleyen Başkan Ahmet Akın "74 yıl sonra tarih yazdınız, helal olsun. Oluşturduğumuz Kuvayı Milliye İttifakı'nı devam ettireceğiz. Bütün vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, 'önce insan' diyen anlayışla sosyal demokrat bir belediyecilik nasıl olur tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Birlik, beraberlik içerisinde Balıkesir'i, kalkındıracağız. 20 ilçe belediyemizde ayrım yapmayacağız. Kepsut da Dursunbey de Bigadiç de Havran da kazanacak. Ayrım olmayacak çünkü ayrımcılık bizim kitabımızda yok. Bizde; birleştirme var, beraberlik var, sevgi var, insanlık var. Bunu bütün memleketimize göstereceğiz" diye konuştu.

'Yapılan tüm işlerimizi herkes görecek'

Çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Ahmet Akın "Büyükşehir Belediye Meclisimizi yapacağız ve Balıkesir'imizi yepyeni bir yönetimle, herkesi kucaklayan bir anlayışla, hakkını yemeyen, hakkını iade eden bir anlayışla yöneteceğiz. Açık, şeffaf bir yönetimle yapılan tüm işlerimizi herkes görecek. Ben daha neyi devraldığımızı açıklamadım. Asla enkaz siyaseti yapmayacağız, işimize bakacağız. Allah'ımızdan aldığımız güçle, milletimizden güç ve sevgiyle bütün verdiğimiz sözlerin altından kalkacağız. Rakamları açıkladığım zaman siz de göreceksiniz. İlk meclisimizi yapmamızın ardından vatandaşlarımıza neyi teslim aldığımızı açıklayacağız" dedi.

Doğmamış evlatların hakkının yenmeyeceğini, yedirilmeyeceğini vurgulayan Başkan Ahmet Akın, "Yapılan tüm işleri, maliyetleriyle beraber vatandaşlarımızla paylaşacağız. Balıkesir, 20 ilçesiyle Atatürk kentidir, cumhuriyet kentidir. Her köşesinde Kuvayı Milliye'nin izleri vardır. Balıkesir'imiz tüm ilçeleriyle; milliyetçidir, demokrattır, cumhuriyetçidir ve Atatürkçü'dür" ifadelerini kullandı.