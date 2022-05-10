Başkan Aksun gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Aksun gazetecilerle bir araya geldi

10.05.2022 16:36
Başkan Aksun gazetecilerle bir araya geldi

Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nin (EGC) olağan genel kurulu sonrası yeni seçilen yönetimini ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nin (EGC) olağan genel kurulu sonrası yeni seçilen yönetimini ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun Erzincan'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla EGC'de bir araya geldi. Başkan Aksun gazetecilere ve yeni EGC yönetimine görevlerinde başarılar dileyerek, "Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanı ve yönetimde görev değişikliği olması sebebiyle bir ziyaret gerçekleştirdik. Erzincan halkı ve şahsım adına başarılar dilemek için buradayız. Şehrimizin dinamik tutulabilmesi için en önemli kaynaklarından bir tanesi basındır. Bugün basın camiasının değerli yöneticileri ile birlikte olmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Sizinle birlikte bu şehirde yol yürümek bizim için çok kıymetli. Hayırlı çalışmalar diliyorum" dedi.

EGC Başkanı Oktay Kılınç ise Başkan Aksun'a teşekkür ederek, "Genel kurulumuzu kısa bir süre önce gerçekleştirdik. Ben her şeyden önce eski başkanlara, yönetimlerine ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Bekir Aksun'a da nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de EGC yönetimi olarak önümüzde ki 3 yıllık süre içerisinde gazetecilik mesleği adına elimizden gelen bütün çalışmaları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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Başkan Aksun gazetecilerle bir araya geldi
Başkan Aksun gazetecilerle bir araya geldi

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Bekir Aksun, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aksun gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


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