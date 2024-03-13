Başkan Aktaş: 'Daha da yapacak çok işimiz var' - Son Dakika
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Başkan Aktaş: 'Daha da yapacak çok işimiz var'

Başkan Aktaş: \'Daha da yapacak çok işimiz var\'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi ve Bursa'daki değişim ve dönüşümü anlattı ve kentsel dönüşüm çalışmalarına vurgu yaptı. Yeni dönem projelerini açıklayan Başkan Aktaş, Demirtaş mahallesi sakinleriyle buluştu.

13.03.2024 15:15  Güncelleme: 15:32
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Başkan Aktaş: "Daha da yapacak çok işimiz var"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Demirtaş mahallesi sakinleri tarafından, yağmurlu havaya rağmen büyük coşkuyla karşılandı. Önümüzdeki dönem Osmangazi ve Bursa'daki değişim ve dönüşümü herkesin göreceğini anlatan Başkan Aktaş, yeni dönem yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına vurgu yaptı.

Bursa'ya dair yeni dönem projelerini açıklayarak daha yaşanabilir bir şehir için hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan ayının ikinci akşamında Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği BUSİAD'ın geleneksel olarak düzenlediği iftar programına katıldı. Teravih namazını Demirtaş Merkez Cami'nde kılan Başkan Alinur Aktaş, namaz çıkışı Demirtaş mahallesi sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı. Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da yer aldığı buluşmada, Başkan Aktaş cami bahçesinde toplanan vatandaşlarla hasbihal ederek taleplerini not aldı.

"Daha yapacak çok işimiz var"

Gerçekleşen buluşmada Demirtaş mahallesine kazandırılan eserleri anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kültür merkezimiz burada, Kırantepe Mesire Alanı 15 senedir el atılmıyordu tamamlandı Allah'a şükürler olsun. Otoban bağlantısı olsun diyorduk Organize Sanayi Bölgesi'nden tamamlandı. Allah'ın izniyle ve Sakarya mahallesinde de dere ıslahını bitirdik" dedi.

Tüm alt yapıların ve tüm içme suyu hatlarının yenilendiğini de belirten Başkan Aktaş, "Demirtaş Mesire Alanı 25 senedir atıl vaziyetteydi onu da tamamladık, bitirdik. Mevcut stadyumumuz da 16 sene sonra Demirtaşlı gençlerimiz rahat sporlarını yapabilsinler diye başlattığımız çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Hemen yanı başında spor tesislerini tamamladık. 12 yıl sonra halı sahamızı da kazandırmış olduk. Daha da yapacak çok işimiz var" diye ifade etti.

Tüm vatandaşlara Ramazan ayının mübarek olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yağışlı havaya rağmen yapılan coşkulu karşılama için teşekkürlerini sundu. Demirtaş mahallesi sakinleri ile gerçekleştirilen buluşmanın ardından meclis üyesi Ali Tülek'in seçim ofisi açılışına katılan Başkan Aktaş, beraberindeki isimler ve davetlilerle hasbihalde bulundu.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aktaş: 'Daha da yapacak çok işimiz var' - Son Dakika

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