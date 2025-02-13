Başkan Alemdar\'dan Kaynarca\'ya Modern Spor Tesisi Müjdesi

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretleri çerçevesinde son durağı olan Kaynarca'da vatandaşla kucaklaştı, müjde paylaştı. İlçeye modern bir spor tesisi inşa edeceklerini ifade eden Başkan Alemdar, "İlçemizin, genç kardeşlerimizin hizmetine yeni bir kapalı spor tesisi kazandırıyoruz. Ayrıca sosyal yaşama yeni bir soluk katacak bölgesel parkı da ilçemizde inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretlerine Kaynarca ile devam etti. Alemdar, ziyaretinin ilk durağında AK Parti Kaynarca İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Başkan Alemdar bir diğer durağında ise MHP Kaynarca İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Alemdar, ilçe turunu Kaynarca Belediyesi ve Kaynarca Muhtarlar Derneği ziyaretiyle tamamladı. Alemdar, Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan, Kaynarca Muhtarlar Derneği Başkanı Şafak Altıntaş ve mahalle muhtarlarıyla ilçenin geleceğini masaya yatırdı. Hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet siyasetiyle hareket ettiklerini ifade eden Alemdar "ilçe belediyelerinin hizmet yolunda yanlarındayız" vurgusu yaptı. Ziyaretler sonunda esnafı ziyaret eden, sokakta halkla kucaklaşan Başkan Alemdar talepleri yerinde dinledi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Biz normal bir siyasi parti değiliz. Bizim partiden ziyade bir duruş ve hassasiyetimiz var. Bu da bir davanın, bir kültürün ve bir medeniyetin devamını sağlamak için 'insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla' hareket eden anlayıştır. Şehrimizin tüm ilçelerinde olduğu gibi Kaynarca'mızın da geleceği için her alanda gayretle çalışıyoruz. Kaynarca'mıza modern bir kapalı spor salonu inşa edeceğiz. Şimdiden bunun müjdesini vermek istiyorum. Yine ilçemize sosyal yaşamın kalbi olacak bir bölgesel park kazandırmayı hedefliyoruz. Asfaltlama çalışmalarımızda ilçemizin ihtiyacı olan yerlerde hızla devam edecektir. Kaynarca'ya hizmet etmek için hep beraberiz. Burada devam eden çalışmalarımızın yanı sıra yeni yatırımları da gündemimize aldık. İnşallah spor salonu müjdemizin ardından ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak adımları da kararlılıkla atacağız. Hiçbir ayrım gözetmeden şehrimizin tamamına hizmet ulaştırmanın gayretini taşıyoruz" diye konuştu. - SAKARYA