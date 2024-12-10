Başkan Alemdar, Gençlere Gelecek İçin Tavsiyelerde Bulundu

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, üniversitelilerin takip ettiği belediye meclis toplantısında gençlere tavsiyelerde bulunarak, "İstiyoruz ki bizim gençliğimiz kendisini geleceğe hazırlasın. Her alanda kendini geliştirsin. Gençler; hayallerinizin, hedeflerinizin peşinden koşun. Zorlayın, araştırın, sorgulayın" dedi.

Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı takip etti. Şehrin siyasetini, yönetimini ve meclis usulünü tanıyan, merak ettikleri sorulara cevap bulan üniversite öğrencileri, meclis sonrası Başkan Yusuf Alemdar'la da görüştü. Kendilerine ayrılan bölümde meclisi takip eden gençler, alınan kararları yerinde inceleyerek böyle bir fırsatı sunduğu için Başkan Alemdar'a teşekkür etti.

Alemdar, gençlere 'bir hikayeniz olsun' tavsiyesini yineleyerek, "Hikaye yazmak sadece deftere bir şeyler karalamak değildir. Hikaye yazmak başarılarınız ile vermiş olduğunuz mücadele ile imkanlar veya imkansızlıklar içerisinde hayallerinize kavuşmaktır. Biz istiyoruz ki bizim gençliğimiz kendisini geleceğe hazırlasın. Her alanda kendini geliştirsin. Gençler; hayallerinizin, hedeflerinizin peşinden koşun. Zorlayın, araştırın, sorgulayın. Ben istemiyorum diyerek kenara çekilmeyin" dedi. - SAKARYA