Başkan Alemdar, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Alemdar, muhtarlarla bir araya geldi

17.03.2022 14:01
Başkan Alemdar, muhtarlarla bir araya geldi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelerek, Serdivan'a hep birlikte hizmet edeceklerini belirtti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelerek, Serdivan'a hep birlikte hizmet edeceklerini belirtti.

Başkan Yusuf Alemdar, toplantıda mahallelerde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verirken, muhtarlar da talep ve önerilerini ifade etti. Mahallelerin ihtiyaçlarının tespiti ve hizmetlerin kesintisiz ulaşması için mahalle muhtarlarıyla iletişim ve istişare halinde olduklarını belirten Alemdar, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için Mahallere yönelik yapılacak tüm çalışmalarda istişare içerisinde olacaklarını ifade etti. - SAKARYA

Başkan Alemdar, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Alemdar, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Alemdar, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Alemdar, muhtarlarla bir araya geldi

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Yusuf Alemdar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Alemdar, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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