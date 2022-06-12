İşletmeciliğini Emine Yaylıoğlu ve İrem Nur Can 'ın yaptığı Yedi Renk Anaokulu Abdurrahman Karaa Bulvarı'nda hizmete girdi. Anaokulunun açılışına AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, öğrenci velileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Başkan Alim Işık: 'Kütahya Belediyesi olarak girişimcilerimizin yanındayız' - Son Dakika

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