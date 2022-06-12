Başkan Alim Işık: "Kütahya Belediyesi olarak girişimcilerimizin yanındayız" - Son Dakika
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Başkan Alim Işık: "Kütahya Belediyesi olarak girişimcilerimizin yanındayız"

12.06.2022 15:09
Başkan Alim Işık: "Kütahya Belediyesi olarak girişimcilerimizin yanındayız"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yeni hizmete giren Yedi Renk Anaokulu'nun açılışını, AK Parti Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte gerçekleştirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yeni hizmete giren Yedi Renk Anaokulu'nun açılışını, AK Parti Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte gerçekleştirdi.

İşletmeciliğini Emine Yaylıoğlu ve İrem Nur Can'ın yaptığı Yedi Renk Anaokulu Abdurrahman Karaa Bulvarı'nda hizmete girdi. Anaokulunun açılışına AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, öğrenci velileri ve davetliler katıldı.

Anaokulunun Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni eden Başkan Işık, genç işletmecilere girişimlerinden dolayı teşekkür etti.(EFE-) - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Başkan Işık: 'Kütahya, genç dostu, öğrenci dostu bir şehir olacak' Başkan Işık: 'Kütahya, genç dostu, öğrenci dostu bir şehir olacak'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Alim Işık: 'Kütahya Belediyesi olarak girişimcilerimizin yanındayız' - Son Dakika

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