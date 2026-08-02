Başkan Altay: "Gönüllü itfaiyecilik projemize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Gönüllü itfaiyecilik projemize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum"

Başkan Altay: "Gönüllü itfaiyecilik projemize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum"
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Gönüllü İtfaiyecilik Programı" kapsamında gönüllü itfaiyecilere yönelik eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Gönüllü İtfaiyecilik Programı" kapsamında gönüllü itfaiyecilere yönelik eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gönüllü İtfaiyecilik Programı kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Çumra Apa Spor Kamp Alanı'nda uygulamalı olarak itfaiyecilik eğitimi alan gönüllü itfaiyecilerle bir araya geldi.

Gönüllü itfaicilerin eğitimlerini yakından takip etti

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen program kapsamında eğitim alan gönüllü itfaiyecilerle sohbet eden Başkan Altay, afetlere hazırlık konusunda gönüllülüğün önemine dikkat çekti. Eğitim çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Altay, oluşturulan çeşitli parkurlarda uygulamalı eğitim alan gönüllü itfaiyecilerin çalışmalarını yakından takip etti.

"Apa Tesisleri Spor Konya'nın en önemli etkinlik alanlarından birisi"

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi Apa Tesislerinin Spor Konya'nın en önemli etkinlik alanlarından birisi olduğunu belirterek, "Bugünlerde önemli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Gönüllü itfaiyecilik kapsamında eğitim gören hemşehrilerimiz burada uygulama eğitimleri görüyor. Önce iki günlük itfaiyede derslerini alıyorlar. Sonraki iki gün de bir gece konaklamalı buradaki çeşitli parkurlarda gönüllü itfaiyecilik eğitimlerini tamamlıyorlar" dedi.

"Özellikle bu yıl ot yangınlarına ilk müdahalede gönüllü itfaiyecilerimizin ve muhtarlarımızın çok büyük katkısı oldu"

Özellikle kırsalda yangınlara ilk müdahale edilmesi ve afet durumunda bilinç oluşturmasıyla ilgili çok önemli bir çalışmayı Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Özellikle bu yıl ot yangınlarına ilk müdahalede gönüllü itfaiyecilerimizin ve muhtarlarımızın çok büyük katkısı oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir taraftan da ülkemiz bir afet bölgesi, özellikle afet eğitimi alan vatandaşlarımızın muhtemel bir afet durumunda hazırlıklı olmalarını sağlamış olacağız. Her yaş grubundan, her meslek grubundan, hatta şehir dışından vatandaşlarımız bu eğitimleri alıyor. Özellikle genç kardeşlerimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu tür eğitimleri almalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Her konuda hazırlıklı olmaya gayret ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gönüllü itfaiyecilik projemize katılan tüm hemşehrilerimize de böyle bir sorumluluk hissettikleri ve bunun eğitimini aldıkları için teşekkür ediyorum. Rabbim her türlü afetten şehrimizi ve ülkemizi korusun" ifadelerini kullandı.

Gönüllü itfaieyciler eğitici ve zevkli bir kamp geçirdiklerini söyledi

Eğitimlere katılan gönüllü itfaiyeciler de eğitici olmasının yanında zevkli bir kamp süreci geçirdiklerini ifade etti. Afetlere karşı bilinçli ve duyarlı olunması vurgusu yapan gönüllü itfaiyeciler, Başkan Altay'a ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında hayata geçirilen Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında 615 mahallede 3 bin 152 vatandaşa yangın ve ilk müdahale eğitimleri verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Altay: 'Gönüllü itfaiyecilik projemize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' - Son Dakika

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