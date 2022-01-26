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Başkan Altun yaban hayvanlarına yem verdi, yolda ailenin aracını itti - Son Dakika

Başkan Altun yaban hayvanlarına yem verdi, yolda ailenin aracını itti

26.01.2022 15:54
Başkan Altun yaban hayvanlarına yem verdi, yolda ailenin aracını itti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yaban hayvanları için doğaya yem bırakırken, evlerinin önünde kar nedeniyle araçlarını garaja sokamayan ailenin aracını iterek yardım etti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yaban hayvanları için doğaya yem bırakırken, evlerinin önünde kar nedeniyle araçlarını garaja sokamayan ailenin aracını iterek yardım etti.

Bünyan Belediye Başkanımız Özkan Altun; Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Avcılar Kulübü Dernek Başkanı Ömer Özcan ile ekipleri ve Av Koruma ekipleriyle birlikte sert kış koşullarında hayatta kalmaya çalışan masum canlarımız için doğaya yiyecek bıraktı.

Başkan Altun ve Kaymakam Gülen, etkinlik dönüşü bahçelerinin önüne kadar gelerek orada kar engeline takılan aileye yardım etti. Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Başkan Altun, "Sert kış koşullarında hayatta kalmaya çalışan masum canlarımız için doğaya yiyecek bırakarak masum ve sessiz canların hayatta kalmalarına yardımcı olma mutluluğunu yaşadık. Bu güzel etkinlik dönüşünde ise bahçelerinin girişine kadar gelerek orada kar engeline takılıp mahsur kalan ailemize Kaymakamımız Gülen ve ekiplerimizle birlikte yardımcı olarak ailemizi kar engelinden kurtardık. Her yıl düzenli olarak yapılan, doğadaki sessiz canlarımıza can suyu olan bu güzel etkinlik için Bünyan Avcılar Kulübümüze ve Av Koruma ekiplerimize teşekkür ediyor, değerli mücadelelerinde kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Altun yaban hayvanlarına yem verdi, yolda ailenin aracını itti
Başkan Altun yaban hayvanlarına yem verdi, yolda ailenin aracını itti

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Özkan Altun, Bünyan, Masum, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Altun yaban hayvanlarına yem verdi, yolda ailenin aracını itti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Altun yaban hayvanlarına yem verdi, yolda ailenin aracını itti - Son Dakika
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