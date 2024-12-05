Başkan Arıcı, Yangın Mağduru Havva Tugan\'ın Evini Yeniden İnşa Etti

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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, geçtiğimiz aylarda Satılar Mahallesi'nde meydana gelen yangında evini kaybeden Havva Tugan'a verdiği destek sözünü tuttu. Başkan Arıcı'nın girişimleriyle Tugan'ın evi kısa sürede yeniden inşa edilerek teslim edildi.

Havva Tugan'ı yenilenen evinde ziyaret eden Başkan Arıcı, yeniden geçmiş olsun dileklerini ileterek "İyi günde de, kötü günde de vatandaşlarımızın daima yanındayız.Havva ablamızın yüzünü güldürdük. Tüm ekibimizle birlikte gönül seferberliği ile Havva ablamızın yanan yuvasını yeniden inşa ettik. Güzel günlerde huzurla otursun" dedi.

Yangının izleri silinerek komple yenilenen evine kavuşan Havva Tugan ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Evim alevler içinde yok olurken gözyaşlarıma hakim olamamıştım. O zor günlerde yanımızda hep Özgür Başkan vardı. Allah ondan razı olsun. Bana verdiği sözünü tuttu ve evimi yeniden yaptı" dedi.

Yangın sonrası Tugan'ın yaşadığı mağduriyeti bizzat yerinde gören Başkan Arıcı, "O gün kendisine destek olacağıma ve evini en kısa sürede eski haline getireceğime dair söz vermiştim. Tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından Havva ablamızı yeni evinde ziyaret ederek mutluluğunu paylaştık" dedi.

Başkan Özgür Arıcı, ayrıca, "Bir vatandaşımızın yuvasını kaybettiğini görmek hepimizi derinden üzdü. Ancak belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Bugün Havva ablamızı yeniden evine kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Havva ablamıza da yenilemiş evinde ailesi ile huzurla oturmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN