Başkan Arıkan, şehit annelerini ziyaret etti

09.03.2026 13:14  Güncelleme: 13:16
Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhunu şehit aileleriyle birlikte yaşadı.

Başkan Arıkan, iki şehit ailesinin evine konuk olarak hem iftar sofrasını paylaştı hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit annelerine anlamlı ziyaretlerde bulundu. Başkan Arıkan, ilk olarak şehit annesi Ayşe Uyar ve ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Ramazan'ın bereketinin paylaşıldığı iftar programında aileyle yakından ilgilenen Arıkan, şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu ifade etti. İftarın ardından Başkan Arıkan, şehit annesi Ayşe Korkmaz ve ailesini de ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette sohbet edilerek Ramazan ayının manevi atmosferi birlikte paylaşıldı. Ziyaretlere AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz, Kadın Kolları Başkanı Saliha Ondört ve Gençlik Kolları Başkanı Orhan Varol da eşlik etti.

Başkan Arıkan ziyaret sırasında ailelerin kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı. Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Arıkan, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. - AYDIN

