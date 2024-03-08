Çameli Belediye Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü Kutladı

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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadınların toplum yapısının temel taşı olduğuna dikkat çeken Başkan Arslan, Türk kadınının fedakarlığından bahsederek mesajında şu ifadelere ver verdi:

"Hayatımızın her anını daha özel kılarak güzelleştiren, dünyamızı daha yaşanılası hale getiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Dünya çapında Kadın Hakları konusuna verilen önemin artmasının sonuçlarından birisi olarak 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu günü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir.

Farklı medeniyet ve kültürlerde statüsü hep gündemde kadınlar, Büyük Türk Milletinin tarihinde ise anne ve eş olarak, hep hak ettiği konumda, ailenin ve toplumun merkezindedirler. Tarihimizde kadın daima etkin ve önemli rol üstlenmiştir. Vatanımızın bağımsızlığı için cesurca cepheden cepheye koşan Türk Kadınlarımız, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra toplumsal hayatın her alanında yer almıştır.

Devlet ve Millet yapımızın odağında yer alan tüm zor şartlarda fedakarlıklarını esirgemeyen kadınlarımızın hayatın her alanında çalışmalarıyla elde ettiği başarılar her geçen gün artmaktadır.

Çameli Belediyesi olarak kadınlarımızın kendilerini geliştirmeleri, ekonomiye katkı vermeleri ve her alanda aktif temsilini yükseltmek için birçok projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz, kadına şiddetin son bulduğu güzel günler temennisi ile başta şehit ve gazi yakını kadınlarımız olmak üzere sevginin, şefkatin ve fedakarlığın sembolü olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - DENİZLİ