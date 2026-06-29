Çorum Belediye Başkanı: Tüm mahallelerimize adaletle hizmet ediyoruz - Son Dakika
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Çorum Belediye Başkanı: Tüm mahallelerimize adaletle hizmet ediyoruz

Çorum Belediye Başkanı: Tüm mahallelerimize adaletle hizmet ediyoruz
29.06.2026 13:51  Güncelleme: 13:52
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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilipli Atıf Hoca Parkı'nda vatandaşlarla buluşarak 17 mahalleye adaletli hizmet götürdüklerini, tüm mahallelerin eşit derecede kıymetli olduğunu belirtti.

İskilipli Atıf Hoca Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sorularını yanıtlayan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "17 mahallemize adalet neyi gerektiriyorsa o anlayışla hizmet ediyoruz. Bizim için tüm mahallelerimiz aynı derecede kıymetlidir" dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Ulukavak Mahallesi'nde bulunan İskilipli Atıf Hoca Parkı'nda vatandaşlarla buluştu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinleyen Başkan Aşgın, belediyenin yürüttüğü çalışmalar ile planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Program boyunca söz alan vatandaşlar, mahallelerine ilişkin ihtiyaç ve beklentilerini doğrudan Başkan Aşgın'a iletti. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili teknik ekipler de katılırken, dile getirilen talepler kayıt altına alınarak çözüm süreçleri hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sözlerinin başında vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirlerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Aşgın, çocukluğunun geçtiği ve halen ikamet ettiği Ulukavak Mahallesi'nin yaklaşık 70 bin nüfusuyla Çorum'un en büyük mahallesi olduğunu belirtti.

Ulukavak'ın en iyi hizmeti hak ettiğini dile getiren Aşgın, belediyecilik anlayışlarının tüm mahallelere eşit hizmet götürmek üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Yeni katılan mahallelerimizle birlikte 17 mahallemize adalet neyi gerektiriyorsa o anlayışla hizmet ediyoruz. Bizim için tüm mahallelerimiz aynı derecede kıymetlidir" dedi.

Çorum'un her mahallesinin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirten Aşgın, devam eden ve planlanan projeler hakkında da bilgi verdi. Belediye olarak hizmet odaklı bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Aşgın, "Tüm ekibimizle birlikte Çorum için aşkla çalışıyoruz. Bu şehre hizmetkar olduğumuz bilinciyle dokunmadık yer, çözülmedik sorun bırakmamaya gayret ediyoruz. Hakk'ın rızasına, halkımızın duasına talip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin desteğiyle hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

Programa AK Parti İl Başkan Vekili Osman Fatih Gümüş, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediye Başkanı: Tüm mahallelerimize adaletle hizmet ediyoruz - Son Dakika

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