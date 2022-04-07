Başkan Atabay, "Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek" - Son Dakika
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Başkan Atabay, "Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek"

07.04.2022 14:24
Başkan Atabay, "Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek"

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonalarda çeşitli dereceler elde eden minik muaythai sporcularını makamında ağırladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonalarda çeşitli dereceler elde eden minik muaythai sporcularını makamında ağırladı. Kulüp Hocası Kadir Gürcan, Başkan Atabay'a plaket vererek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

2021 yılında Ankara'da düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 'minik yıldızlar' kategorisinde birinciliği kazanan Doğa Doğu ve ikinci olan Asya Ataç'ın da aralarında bulunduğu, Ege Bölgesi'nde düzenlenen çeşitli turnuvalarda dereceler elde eden minik muaythai şampiyonları ve eğitmenleri Kadir Gürcan, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti. Renkli görüntülere sahne olan ziyarette Gürcan ve öğrenciler, kulüplerine desteklerinden dolayı Başkan Atabay'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Minik şampiyonlar ile birebir ilgilenen Başkan Atabay, kendilerini kutladı. Başarılarının daim olmasını dileyen Başkan Atabay, öğrencilere hediyeler verdi.

Didim'in çeşitli spor dallarında birçok şampiyona ev sahipliği yaptığını belirten Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sporculara desteklerinin süreceğini söyleyerek, "Didim adeta şampiyonların kenti oldu diyebiliriz. Tenis, okçuluk, yüzme, muaythai gibi sporların da aralarında bulunduğu birçok dalda onlarca şampiyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve bizler, spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz ve her alanda kendilerini destekliyoruz. Sağ olsun hocamız ve minik öğrencilerimiz ziyaretleriyle bizleri çok mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum, tüm sporculara desteğimiz sürecek" dedi. - AYDIN

Başkan Atabay, Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek
Başkan Atabay, Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek
Başkan Atabay, Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek

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Ahmet Deniz Atabay, Türkiye, Ankara, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atabay, 'Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek' - Son Dakika


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