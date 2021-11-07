Başkan Ataç gençlerle buluştu - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gençlik Merkezleri Yeni Dönem Buluşmaları kapsamında düzenlenen "Gençlik ve Sivil Toplum Bir Arada" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi'nin 19 Mayıs, 29 Ekim ve 2 Eylül Gençlik Merkezleri tarafından Gençlik Merkezleri Yeni Dönem Buluşmaları kapsamında "Gençlik ve Sivil Toplum Bir Arada" etkinliği düzenlendi. 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kentte faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları açtıkları stantlarda öğrencilere bilgilendirmede bulundu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, etkinliğe katılarak sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrencilerle bir araya geldi. Tek tek stantları gezen Ataç, öğrencilerle sohbet etti. Ardından Başkan Ataç, 29 Ekim Gençlik Merkezi'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Devam eden eğitimlere katılan Ataç, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Her yıl binlerce gencin yararlandığı gençlik merkezlerinde gençlerle bir araya gelmekten ötürü mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ataç, merkezlerin yeni dönemde de düzenlediği etkinlik ve kurslar ile gençlerin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR